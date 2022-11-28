TÜİK, eylül ayı katı yakıt istatistiklerini açıkladı

Eylül ayı katı yakıt istatistikleri açıklandı. Linyit üretimi Eylül ayında 6 milyon 653 bin 341 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK) verilerine göre taş kömürü üretimi eylül ayında 129 bin 410 ton olarak gerçekleşti

Linyit satılabilir üretimi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı.

Taş kömürü satılabilir üretimi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 yükseldi.

Taş kömürü koku üretemi arttı

Taş kömürü koku satılabilir üretimi ise eylül ayında 409 bin 929 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 0,5 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı.

Taş kömürü ithalatı

Taşkömürü ithalatı eylül ayında 3 milyon 225 bin 543 ton olarak gerçekleşti. Eylül ayında üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti.