TÜİK, fiyat istatistikleri için danışma kurulu oluşturdu

TÜİK, gelişen piyasa koşullarına göre doğan yeni ihtiyaçları gidermek doğrultusunda bir kurul oluşturarak çalışmalara başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) oluşturduğu yeni kurul, fiyat istatistikleri yöntem ve hesaplamaları konusunda ulusal ihtiyaçlar ve uluslararası gelişmelerin istişare edilmesi amacıyla faaliyetlerine devam edecek.

DEĞİŞEN KOŞULLAR YENİ İHTİYAÇLARI DOĞURUYOR

Dünyada ve Türkiye'de meydana gelen değişimler, her alanda olduğu gibi istatistik alanını ve TÜİK'i etkilerken değişen koşullar yeni ihtiyaçları ortaya çıkarıyor. Bu kapsamda, fiyat istatistikleri yöntem ve hesaplamaları konusunda ulusal ihtiyaçlar ve uluslararası gelişmelerin istişare edilmesi, ortaya çıkan ihtiyaçlarla TÜİK tarafından belirlenen öncelikli konuların gözden geçirilmesi ve her yıl düzenli olarak değerlendirmelerin ve tavsiyelerin yer aldığı raporların hazırlanması amacıyla bu adım atıldı.

KURUL TOPLANTILARA BAŞLADI

Ekonomi alanında çalışan akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurumu temsilcilerinden oluşan Kurul, geçen ay 3 kez toplandı. TÜİK kalite güvence çerçevesinde yer alan "erişilebilirlik ve açıklık" ilkeleri kapsamında Danışma Kurulu toplantı tutanaklarına ve raporlara Kurumun internet sayfasından ulaşılabilecek.