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    TÜİK, haziran ayı ekonomik güven endeksini yayınladı

    TÜİK, haziran ayı ekonomik güven endeksini yayınladı. Ekonomik güven endeksi 93,6 oldu.
    • 29.06.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 10:09
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    TÜİK, haziran ayı ekonomik güven endeksini yayınladı

    Ekonomik güven endeksi; tüketici, reel kesim, hizmet sektörü ve perakende ticaret alanında ayrı ayrı değerlendirmelerin ortalaması olarak kayıtlara geçiyor.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı güven endeksini paylaştı. Ekonomik güven endeksi mayıs ayında 96,7 iken, haziran ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 93,6 değerini aldı.

    Tüketici güven endeksi yüzde 6,2 oranında azaldı

    Bir önceki aya göre haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 6,2 oranında azalarak 63,4 değerini, reel kesim yani imalat sanayi güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 119,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 118,7 değerini aldı.

    İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 83 değerini aldı.

    TÜİK, haziran ayı ekonomik güven endeksini yayınladı #1

    TÜİK, haziran ayı ekonomik güven endeksini yayınladı #2


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