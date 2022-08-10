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    TÜİK, haziran ayı işgücü istatistiklerini açıkladı

    TÜİK, haziran ayı işgücü istatistiklerini açıkladı

    TÜİK verilerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 10:28
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    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı işgücü istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı.

    Ekonomi yöneticileri, ekonomi politikalarını üretimi destekleyen nitelikte ve işsizliği azaltmayı önceleyerek kurguladığını açıklamıştı. TÜİK'in verisi, belirtilen amaç doğrultusunda gerçekleşti.

    İşsiz sayısı 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi azaldı

    Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Haziran ayında, bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu.

    İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,5 iken kadınlarda yüzde 13,8 olarak tahmin edildi.

    Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 47,8 oldu

    İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Haziran ayında, bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 30 milyon 866 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 47,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,6 olarak gerçekleşti.

    TÜİK, haziran ayı işgücü istatistiklerini açıkladı #1

    Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 53,2 olarak gerçekleşti

    İşgücü 2022 yılı Haziran ayında, bir önceki aya göre 182 bin kişi azalarak 34 milyon 407 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 35,5 oldu.

    Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 20,4 oldu
    15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 20,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 16,3, kadınlarda ise yüzde 27,9 olarak tahmin edildi.

    TÜİK, haziran ayı işgücü istatistiklerini açıkladı #2

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,5 saat oldu

    İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Haziran ayında, bir önceki aya göre 0,6 saat artarak 44,5 saat olarak gerçekleşti.

    TÜİK, haziran ayı işgücü istatistiklerini açıkladı #3

    Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 20,4 oldu

    Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Haziran ayında, bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak yüzde 20,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 13,9 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,1 olarak tahmin edildi.

    TÜİK, haziran ayı işgücü istatistiklerini açıkladı #4


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