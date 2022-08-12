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    Haziran ayı sanayi üretimi yıllık yüzde 8,5 arttı

    TÜİK, haziran ayı sanayi üretimi verisinin aylık 1,3, yıllık ise yüzde 8,5 arttığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 10:26
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    Haziran ayı sanayi üretimi yıllık yüzde 8,5 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı sanayi üretimi verisini paylaştı.

    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı.

    Sanayi üretimi aylık yüzde 1,3 arttı

    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.

    Haziran ayı sanayi üretimi yıllık yüzde 8,5 arttı #1

    Sanayi üretimi beklentileri aştı

    Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin, haziranda bir önceki yılın aynı dönemine göre, AA Finans'ın anketine göre yüzde 6,9 artmasını beklenirken Reuters'in anketine göre ise yüzde 6,7 artış öngörülüyordu.

    Haziran ayı sanayi üretimi yıllık yüzde 8,5 arttı #2


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