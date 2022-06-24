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    TÜİK, haziran güven endeksini açıkladı

    TÜİK tarafından yayınlanan haziran ayına ait hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerinde düşüş ve yükselişler göze çarptı.
    • 24.06.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 15:41
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    TÜİK, haziran güven endeksini açıkladı

    Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi haziran ayında, bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1,7 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 2,3 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 1,7 arttı.

    İnşat sektöründe güven endeksi arttı

    "Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Haziran 2022"ye göre, Güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde düşerken inşaat sektöründe yükseldi.

    TÜİK, haziran güven endeksini açıkladı #1

    TÜİK, haziran güven endeksini açıkladı #2


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