TÜİK: İstihdam endeksi yıllık yüzde 4,2 arttı TÜİK, Nisan-Haziran 2024 tarihli ikinci çeyrek iş gücü girdi endekslerini yayınladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bildirdiği ikinci çeyrek İşgücü Girdi Endekslerine göre, istihdam endeksi yıllık yüzde 4,2 arttış gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi 2024 yılı Il. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,2 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 11,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 0,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi 2024 yılı Il. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 4,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,7 yükseldi.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 115,4 YÜKSELDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi 2024 yılı lI. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 115,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 113,9, inşaat sektöründe yüzde 126,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 115,0 arttı.

İKİNCİ ÇEYREK VERİLERİ

İstihdam endeksinden öne çıkanlar:

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 0,7 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 0,2 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 14,3 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 112,2 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 114,7 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 99,6 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 13,8 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 14,5 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 10,1 arttı.