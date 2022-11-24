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    TÜİK, kasım ayı güven endeksi açıklandı

    Güven endeksi hizmet sektöründe düşerken, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi.
    • 24.11.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 10:44
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    TÜİK, kasım ayı güven endeksi açıklandı

    Güven endeksi o sektördeki algıyı göstermesi açımından önem taşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) çeşitli sektörlerde güven endeksini açıkladı.

    Perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven arttı

    TÜİK'in verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasım ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1 azalırken perakende ticaret sektöründe yüzde 2,1 ve inşaat sektöründe yüzde 1,2 arttı.

    TÜİK, kasım ayı güven endeksi açıklandı #1

    TÜİK, kasım ayı güven endeksi açıklandı #2

    TÜİK, kasım ayı güven endeksi açıklandı #3

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