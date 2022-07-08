TÜİK mayıs ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. İhracat birim değer endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ihracat ve ithalat birim değer endeksleri mayıs ayında artış gösterdi.

İhracat birim değer endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artış yaşarken, ithalat birim değer endeksi yüzde 34,3 arttı.

Yakıtlarda yüzde 87,5 artış

Endeks, mayıs 2021'e kıyasla gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,4, yakıtlarda yüzde 87,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,3 artış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 34,3 yükseldi

İthalat birim değer endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 34,3 arttı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 26,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 33,8, yakıtlarda yüzde 142,9 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,7 artış kaydetti.

İhracat miktar endeksi

AA'nın haberine göre, ihracat miktar endeksi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı. Endeks aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,2, yakıtlarda yüzde 0,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 yükseldi.

İthalat miktar endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 6,8 arttı. Endeks bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 55,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,1 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,7 arttı, yakıtlarda yüzde 7,6 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, nisanda 161,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 9,3 azalarak mayısta 146,7'ye geriledi.