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    TÜİK, nisanda en fazla getiri getiren yatırım aracını açıkladı

    TÜİK'in açıklamasına göre nisan ayında en fazla getiri getiren yarımı aracı BIST 100 oldu.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 10:18
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    TÜİK, nisanda en fazla getiri getiren yatırım aracını açıkladı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Nisan 2022" verilerini yayınladı.

    Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,37, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,79 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

    Yatırımcısına kaybettiren yatırım araçları

    Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,42, mevduat faizi (brüt) yüzde 6,04, Amerikan doları yüzde 6,55, külçe altın yüzde 6,75 ve euro yüzde 8,22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

    TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 2,04, mevduat faizi (brüt) yüzde 5,67, Amerikan doları yüzde 6,18, külçe altın yüzde 6,39 ve euro yüzde 7,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

    TÜİK, nisanda en fazla getiri getiren yatırım aracını açıkladı #1


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