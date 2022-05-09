Haberler

Ekonomi Haberleri

TÜİK, nisanda en fazla getiri getiren yatırım aracını açıkladı

TÜİK, nisanda en fazla getiri getiren yatırım aracını açıkladı

TÜİK'in açıklamasına göre nisan ayında en fazla getiri getiren yarımı aracı BIST 100 oldu.