- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- TÜİK, nisanda en fazla getiri getiren yatırım aracını açıkladı
TÜİK, nisanda en fazla getiri getiren yatırım aracını açıkladı
- Haber Merkezi
- 09.05.2022 - 10:08
- Güncelleme : 09.05.2022 - 10:18
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Nisan 2022" verilerini yayınladı.
Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,37, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,79 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.
Yatırımcısına kaybettiren yatırım araçları
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,42, mevduat faizi (brüt) yüzde 6,04, Amerikan doları yüzde 6,55, külçe altın yüzde 6,75 ve euro yüzde 8,22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 2,04, mevduat faizi (brüt) yüzde 5,67, Amerikan doları yüzde 6,18, külçe altın yüzde 6,39 ve euro yüzde 7,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.