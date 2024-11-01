TÜİK sanayi sektörünün enerji tüketimini ilk kez paylaştı

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı sanayi sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıkladı.

Sanayi Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; sanayi sektöründe 2023 yılında toplam nihai enerji tüketimi 1 milyon 706 bin 480 terajul oldu.

Alt sektörler itibariyle nihai enerji tüketiminde en büyük payı, yüzde 28,6 ile "diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı" sektörü aldı. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 22,4 ile "ana metal sanayii"; yüzde 9,4 ile "gıda ürünleri imalatı" ve yüzde 7,5 ile "tekstil ürünlerinin imalatı" sektörleri takip etti.

"Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı" sektörünün nihai enerji tüketimindeki payı yüzde 7 olurken "inşaat" sektörünün payı yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.

ELEKTRİK, EN ÇOK TÜKETİLEN ENERJİ KAYNAĞI OLDU

Sanayi sektöründe enerji kaynaklarının paylarına göre; yüzde 27,9 ile elektrik, yüzde 24,6 ile katı fosil yakıtlar, yüzde 23,4 ile doğalgaz ve yüzde 12,6 ile petrol ürünleri nihai enerji tüketiminde en çok tüketilen enerji kaynakları oldu.

Alt sektörler itibariyle enerji tüketiminin en yoğun olduğu "diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı" sektöründe ise en çok tüketilen enerji kaynağı yüzde 28,6 ile petrol ürünleri oldu. Bu sektörde, petrol ürünlerini yüzde 28 ile katı fosil yakıtlar, yüzde 19,2 ile doğalgaz ve yüzde 12,8 ile elektrik takip etti.

ARAŞTIRMANIN İÇERİĞİ

Sanayi Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri Araştırması, TÜİK tarafından, imalat sanayi ve inşaat sektörlerini kapsayacak biçimde, örnekleme yöntemiyle seçilen ve sektörün tümünü temsil edecek 24 bin 626 girişime uygulanan bilgisayar destekli web görüşmesi yöntemi ile gerçekleştiriliyor.

İLK KEZ YAYINLANDI

İlk kez yayınlanan bu bülten ile imalat sanayi ve inşaat sektörü ayrıntısında enerji ürünlerinin sektörel tüketimine ait istatistikler sunuluyor.