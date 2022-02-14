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    Tavuk yumurtası üretimi, aralıkta yüzde 3,8 azaldı

    TÜİK, Aralık 2021 “kümes hayvancılığı üretimi” rakamlarını açıkladı.
    • 14.02.2022 - 12:34
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 12:45
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    Tavuk yumurtası üretimi, aralıkta yüzde 3,8 azaldı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,8 azaldığını bildirdi.

    TÜİK verilerine göre, aralık ayında 206 bin 677 ton tavuk eti üretildi. Bu üretim, bir önceki aya göre yüzde 4,7 artışa, bir önceki yılın aralık ayına göre de yüzde 15,3'lük azalışa işaret etti.

    HİNDİ ETİ ÜRETİMİ YÜZDE 21,1 ARTTI

    Aynı ayda, bir önceki aya göre hindi eti üretimi yüzde 26,1 artarak 5 bin 677 ton oldu. Hindi eti üretimi bir önceki yıla göre de yüzde 21,6 arttı. Aralık ayında tavuk yumurtası üretimi ise 1,67 milyar düzeyinde gerçekleşti.

    Bu rakam, tavuk yumurtası üretiminde bir önceki aya göre yüzde 2,9 artışı gösterse de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azalışı gösterdi.

    yumurta

    2021’DE HİNDİ ÜRETİMİ YÜZDE 11,9 AZALDI

    TÜİK verilerine göre, ocak-aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 5,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 3,6 artarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,5, hindi eti üretimi yüzde 11,9 azaldı.


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