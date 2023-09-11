TÜİK, Temmuz 2023 sanayi üretimini açıkladı TÜİK, temmuz ayı sanayi üretim verilerini aktardı. Sanayi üretimi yıllık yüzde 7,4 arttı, aylık yüzde 0,4 azaldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ait sanayi üretimi verisini paylaştı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık bazda yüzde 18,79 artış gösterdi.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,4 azaldı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda hazirana kıyasla yüzde 0,4 azalış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki aya göre yüzde 10,5 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı.

Sanayi üretimi 13 ayın en yükseğinde

Açıklanan temmuz rakamlarına göne, Türkiye'de sanayi üretimi 13 ayın en yükseğine çıktı.