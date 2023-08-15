TÜİK, temmuz ayı tarım üreticilerindeki fiyat artışlarını açıkladı Tarım üreticilerinin maliyetlerinde temmuz ayında yıllık yüzde 62,48, aylık ise yüzde 8,03 artış gerçekleşti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ait Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 62,48, aylık yüzde 8,03 arttı.

Tarım-ÜFE'de, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8,03 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,14 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,48 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 102,10 artış gerçekleşti.

Balıkçılık ürünlerinde yüzde 10,16 artış yaşandı

Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,84 artış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 8,01 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 10,16 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8,04 artış ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 16,63 artış gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 108,92 ile sebze ve kavun-karpuzda

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 11,33 ile lifli bitkiler ve yüzde 17,99 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 108,92 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 90,79 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 12,62 ile çekirdekli meyveler

Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 12,62 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler ve yüzde 12,51 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 0,45 ile çeltik oldu.