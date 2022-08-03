TÜİK, temmuz ayı üretici fiyat endeksini açıkladı

TÜİK verilerine göre yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 144,61, aylık yüzde 5,17 arttı.

Türkiye İstatisitik Kurumu (TÜİK), enflasyon kadar merakla beklenen temmuz ayı üretici fiyat endeksini (Yİ-ÜFE) açıkladı.

Yİ-ÜFE, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 5,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 70,04, bir önceki yılın aynı ayına göreyüzde 144,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97,30 artış gösterdi.

İmalat yıllık yüzde 121,71 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 149,92, imalatta yüzde 121,71, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 441,75 ve su temininde yüzde 84,30 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 125,43, dayanıklı tüketim malında yüzde 92,88, dayanıksız tüketim malında yüzde 118,20, enerjide yüzde 350,64 ve sermaye malında yüzde 91,61 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirmede yaşandı

Aylık en yüksek azalış; yüzde 8,97 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,72 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 18,96, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 15,19, ham petrol ve doğalgaz yüzde 11,83 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.