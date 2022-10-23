Tüketici Birliği 'indirim iadesini' Danıştay'a götürecek

Bazı aboneliklerimizi iptal etmek istediğimizde karşımıza, abone olduğumuzda yapılan indirimlerin tahsilatı sorunu çıkıyor. İndirdik denen rakamları toptan ödüyoruz.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bazı firmaların, abonelik taahhüdünden vazgeçen tüketicilerden istediği "indirim iadesi" uygulamasının mağduriyet oluşturduğunu belirterek, yönetmeliğin iptali için hukuku süreç başlatacaklarını ilan etti.

Şahin, birliğin Adana şubesinde yaptığı açıklamada, 24 Nisan 2015'te yürürlüğe giren "Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği"nde taahhütlü aboneliklere ilişkin esasların yer aldığını söyledi.

“Abonelikler iptal edildiğinde tüketicilerden indirim iadesi istenmesin”

Bazı firmaların, aboneliklerini iptal eden tüketicilerden indirimlerin iadesini istediğini dile getiren Şahin, "Firmalar, normalde piyasada olmayan afaki bir fiyat belirliyor. Bu fiyattan çok büyük bir indirim yapmış gibi gösterip yönetmeliğe dayanarak 'Biz yapılan indirimi alıyoruz' diyorlar. Normalde piyasada böyle bir fiyat yok." dedi.

“Yönetmeliğin iptali için Danıştay'a başvuracağız”

Şahin, uygulamanın mağduriyete neden olduğunu vurgulayarak, "Son zamanlarda yapılan şikayetlerde, firmaların aylık 300 lira indirim yaptığı söylenir oldu. Hatta 3 günlük abonelik sonrası yapılan bir cayma bedelinde 800 lira indirim iadesi talep edilen örnekler oldu. Bu rakama göre firma, bir ayda 3-5 bin lira indirim yapmış gibi bir hesap ortaya çıkıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu uygulama kanunun ruhuna aykırı. Bu yönetmeliğin iptali için Danıştay'a başvuracağız." açıklamasında bulundu.