Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
362.571
-0.15%
BTXN Coin
9.73
-2.11%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Tüketici Birliği 'indirim iadesini' Danıştay'a götürecek

    Bazı aboneliklerimizi iptal etmek istediğimizde karşımıza, abone olduğumuzda yapılan indirimlerin tahsilatı sorunu çıkıyor. İndirdik denen rakamları toptan ödüyoruz.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2022 - 16:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tüketici Birliği 'indirim iadesini' Danıştay'a götürecek

    Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bazı firmaların, abonelik taahhüdünden vazgeçen tüketicilerden istediği "indirim iadesi" uygulamasının mağduriyet oluşturduğunu belirterek, yönetmeliğin iptali için hukuku süreç başlatacaklarını ilan etti.

    Şahin, birliğin Adana şubesinde yaptığı açıklamada, 24 Nisan 2015'te yürürlüğe giren "Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği"nde taahhütlü aboneliklere ilişkin esasların yer aldığını söyledi.

    abonelik

    “Abonelikler iptal edildiğinde tüketicilerden indirim iadesi istenmesin”

    Bazı firmaların, aboneliklerini iptal eden tüketicilerden indirimlerin iadesini istediğini dile getiren Şahin, "Firmalar, normalde piyasada olmayan afaki bir fiyat belirliyor. Bu fiyattan çok büyük bir indirim yapmış gibi gösterip yönetmeliğe dayanarak 'Biz yapılan indirimi alıyoruz' diyorlar. Normalde piyasada böyle bir fiyat yok." dedi.

    “Yönetmeliğin iptali için Danıştay'a başvuracağız”

    Şahin, uygulamanın mağduriyete neden olduğunu vurgulayarak, "Son zamanlarda yapılan şikayetlerde, firmaların aylık 300 lira indirim yaptığı söylenir oldu. Hatta 3 günlük abonelik sonrası yapılan bir cayma bedelinde 800 lira indirim iadesi talep edilen örnekler oldu. Bu rakama göre firma, bir ayda 3-5 bin lira indirim yapmış gibi bir hesap ortaya çıkıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu uygulama kanunun ruhuna aykırı. Bu yönetmeliğin iptali için Danıştay'a başvuracağız." açıklamasında bulundu.


    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Bitlis'ta sürüye kurtların saldırısı sonucu 55 koyun telef oldu
    3. Sayfa

    Bitlis'ta sürüye kurtların saldırısı sonucu 55 koyun telef oldu

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Ekim 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Ekim 2022 İSKİ arıza sorgulama

    Görüş Bildir