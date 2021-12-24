Tüketici derneğinin etiket ve raf fiyatlarında indirim çağrısı

Tüketici Derneği, fiyat indirimlerini etiket ve raf fiyatlarında acilen görmek istediklerine dair çağrıda bulundu.

Döviz fiyatlarında yaşanan düşüşün market etiketlerine yansıması gerektiğine dair görüşlerini açıklayan Tüketiciler Derneği (TÜDER)Genel Başkan Levent Küçük, "Fiyat indirimlerini etiket ve raf fiyatlarında acilen görmek istiyoruz." diyerek çağrılarını özetledi.

Küçük, açıklamasında "Döviz kurunda düşüşler yaşanmıştır. Öncelikle, ülkemiz ekonomisinde istikrarın sağlanmasını, bunun kalıcı hale gelmesini, güven ve yatırım ortamının acilen sağlanmasını temenni ediyoruz.

"BAZI KÖTÜ NİYETLİ SATICILAR DURUMU FIRSATA ÇEVİRDİ"

Döviz kurundaki artış günlerinde, satışa sunulan mal ve hizmet fiyatlarında sürekli artışlar yapıldığını, bazı kötü niyetli satıcıların bunu fırsata çevirerek, aşırı kazanç sağlama yoluna gittiğini hepimiz biliyoruz.





"ETİKET FİYATLARI SAATLİK DEĞİŞTİ"

Etiket ve raf fiyatları ile fiyat tarifelerinin, dövizdeki artışlar gerekçe gösterilerek, günlük, hatta saatlik değiştirildiğini hep birlikte gördük ve yaşadık.

"FİYAT İNDİRİMLERİNİ ACİLEN GÖRMEK İSTİYORUZ"

Döviz kurundaki düşüşlerin, tüketicilerin satın alacağı tüm ve mal hizmetlerin fiyatlarına acilen yansıtılmasını bekliyoruz. Fiyat etiketlerinde, raf fiyatlarında ve hizmet işletmelerinin fiyat listelerinde fiyat indirimlerini acilen görmek istiyoruz." dedi.

Küçük, çağrıda bulunduğu konu ile ilgili, satıcılardan acilen fiyat indirimleri beklediklerini tekrarlayarak, tüm kamu birimlerini göreve davet etti.