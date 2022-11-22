Tüketici güven endeksi 76,6 oldu

Tüketici güven endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında arttı. Ekim ayında 76,2 olan endeks, kasım ayında 76,6'ya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı Tüketici Güven Endeksi'ni açıkladı. Bu veri, tüketicinin piyasaya olan güvenini temsil ettiği için önem taşıyor.

Tütekici güveni kasım ayında arttı

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında arttı; ekim ayında 76,2 olan endeks, kasım ayında 76,6 oldu.