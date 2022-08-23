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    Tüketici güven endeksi ağustosta 72,2 oldu

    Tüketici güven endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 oranında arttı.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 10:50
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    Tüketici güven endeksi ağustosta 72,2 oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı Tüketici Güven Endeksi'ni açıkladı.

    Tüketici Güven Endeksi'nin belirlenmesi çalışmaları, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülüyor.

    Tüketici güven endeksi ağustosta yüzde 6,1 artarak, 72,2'ye çıktı 

    Tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 oranında arttı; temmuz ayında 68 olan endeks, ağustos ayında 72,2 oldu.

    Tüketici güven endeksi ağustosta 72,2 oldu #1

    Hanenin maddi durumu endeksi

    • Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi temmuzda 46,4 iken ağustosta yüzde 16 artışla 53,8 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise temmuzda 67,2 iken ağustosta 72,2'ye çıktı.

    Ekonomik durum beklentisi

    • Temmuzda 70,9 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 2,7 yükselişle bu ay 72,8 olarak gerçekleşti.

    Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi

    • Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de temmuzda 87,7 iken ağustosta yüzde 2,4 artışla 89,8'e yükseldi.

    Tüketici güven endeksi ağustosta 72,2 oldu #2


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