Tüketici güven endeksi ağustosta yüzde 1,6 azaldı

TÜİK ve TCMB iş birliğinde açıklanan ağustos ayı tüketici güven endeksi 1,6 oranında azalarak ağustos ayında 78,2'ye düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında azaldı; temmuz ayında 79,5 olan endeks, ağustos ayında 78,2 oldu.

HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 61,3

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi temmuz ayında 57,9 iken, ağustos ayında yüzde 5,8 oranında artarak 61,3 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 78,6

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi temmuz ayında 79,8 iken, ağustos ayında yüzde 1,4 oranında azalarak 78,6’ya geriledi.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 75,3

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi temmuz ayında 83,2 iken, ağustos ayında yüzde 9,6 oranında azalarak 75,3 oldu.

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ENDEKSİ 97,7

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi temmuz ayında 97 iken, ağustos ayında yüzde 0,7 oranında artarak 97,7’ye çıktı.