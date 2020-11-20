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Tüketici güven endeksi kasımda 80,1 oldu

Tüketici güven endeksi kasımda 80,1 oldu

Tüketici güven endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında azaldı. Ekim ayında 81,9 olan tüketici güven endeksi, kasım ayında 80,1 verisini verdi.