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    Tüketici güven endeksi kasımda 80,1 oldu

    Tüketici güven endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında azaldı. Ekim ayında 81,9 olan tüketici güven endeksi, kasım ayında 80,1 verisini verdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2020 - 10:09
    • Güncelleme : 20.11.2020 - 10:25
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    Tüketici güven endeksi kasımda 80,1 oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında azaldı.

    HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 66,6

    Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi ekim ayında 69,4 iken, kasım ayında yüzde 4,1 oranında azalarak 66,6 olarak kayıtlara geçti.

    HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 79

    Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ekim ayında 79,5 iken, kasım ayında yüzde 0,6 oranında azalarak 79 rakamını verdi.

    Tüketici güven endeksi kasımda 80,1 oldu #1

    GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 78,7

    Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi ekim ayında 81,4 iken, kasım ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 78,7 oldu.

    DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ENDEKSİ 96,2

    Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ekim ayında 97,4 iken, kasım ayında yüzde 1,2 oranında azalarak 96,2'yi gösterdi.

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