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- Tüketici güven endeksi nisanda azaldı
Tüketici güven endeksi nisanda azaldı
- AA
- 22.04.2021 - 10:56
- Güncelleme : 22.04.2021 - 11:04
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan, martta 86,7 olan tüketici güven endeksi,nisanda 80,2'ye düştü.
HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi martta 67,3 iken nisanda yüzde 4,9 azalarak 64'e geriledi.
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi martta 87,9 iken bu ay yüzde 7,9 azalışla 81 olarak belirlendi.
EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ
Martta gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 94,1 iken nisanda yüzde 11,9 gerileyerek 82,9 oldu.
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi geçen ay 97,4 iken bu ay yüzde 4,7 azalışla 92,8 olarak kayıtlara geçti.