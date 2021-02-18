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Tüketici güven endeksi şubatta arttı
- AA & Ensonhaber
- 18.02.2021 - 10:16
- Güncelleme : 18.02.2021 - 10:36
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında arttı; ocak ayında 83,3 olan endeks, şubat ayında 84,5'e çıktı.
HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 66,3
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi ocak ayında 63,7 iken, şubat ayında yüzde 4,1 oranında artarak 66,3 oldu.
HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ 84,5
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ocak ayında 83,8 iken, şubat ayında yüzde 0,8 oranında artarak 84,5 olarak ayıtlara geçti.
GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 91,7
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi ocak ayında 88,2 iken, şubat ayında yüzde 4 oranında artarak 91,7 oldu.
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ENDEKSİ 95,5
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ocak ayında 97,3 iken, şubat ayında yüzde 1,9 oranında azalarak 95,5 rakamını verdi.