Haberler

Ekonomi Haberleri

Tüketici güven endeksi şubatta arttı

Tüketici güven endeksi şubatta arttı

TÜİK, şubat ayı Tüketici Güven Endeksini açıkladı. Tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artarak 84,5 oldu.