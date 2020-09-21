Tüketici güven endeksinin hesaplama yöntemi güncellendi

Yarın açıklanacak tüketici güven endeksi verilerinden itibaren artık DG ECFIN ile yapılan çalışmalara paralel olarak, farklı kategorilerde de sonuçlar paylaşılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı istatistikler, ekonomi başta olmak üzere ülkenin genel rdurumunu ve vatandaşın beklenti ve alışkanlıklarını ortaya koyuyor.

TÜİK, bugüne kadar 4 kategoride her aya ait tüketici güven endeksini sunuyordu, Şimdi bundan sonra uluslararası karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla tüketici güven endeksinin hesaplama yöntemini güncelleme kararı aldı.

ŞU ANA KADAR 4 ALT ENDEKSİN ARİTMETİK ORTALAMASI VERİLİYORDU

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, tüketici değerlendirmeleri, beklentileri ve eğilimlerini ölçmek üzere tüketici eğilim anketi uygulanıyor ve bu anket sonuçları kullanılarak aylık olarak tüketici güven endeksi hesaplanıyor.

Avrupa Birliği (AB) metodolojisi ile tam uyumlu olarak hazırlanan tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin; maddi durum, genel ekonomik durum, harcama ve tasarruf eğilimleri gibi konulardaki mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ölçülüyor. Tüketici eğilim anketinde bulunan 18 soru için alt endeksler hesaplanıyor ve yayınlanıyor.

Tüketici güven endeksi belirtilen 4 alt endeksin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanıyor. Bu endeksler, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum, genel ekonomik durum, işsiz sayısı beklentileri ile tasarruf etme ihtimali olarak sıralanıyor.

ALT ENDEKSLER DEĞİŞTİRİLDİ

Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğü (DG ECFIN) tarafından 2018 yılında tüketicilerin değerlendirme ve beklentilerini daha iyi ölçmek, düşüncelerini daha iyi yansıtmak ve endeksin kalitesini artırmak amacıyla çalışmalar yapıldı.

"İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ" VE "TASARRUF ETME İHTİMALİ" VERİLERİ ÇIKTI

Bu çerçevede, oluşturulan yeni tüketici güven endeksi hesaplamalarına 12 aylık dönem için "işsiz sayısı beklentisi" ve "tasarruf etme ihtimali" endeksleri dahil edilmezken diğer iki alt endeks hesaplamalarda yer aldı. Bu kapsamda, Ocak 2019'dan itibaren DG ECFIN tarafından tüketici güven endeksi belirtilen alt endeksler kullanılarak hesaplanmaya başlandı.

"HANENİN MADDİ DURUM", "GENEL EKONOMİK DURUM" BEKLENTİLERİ VE "DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ" EKLENDİ

Bu endeksler, geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu ile gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum, genel ekonomik durum beklentileri ve dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi olarak sıralandı.

Güncellenen endeks serileri ile birlikte eski yöntemle hesaplanan endeksler de sunulmaya devam edilecek.