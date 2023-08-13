Tüketici Hakem Heyetleri 1,9 milyar liralık uyuşmazlığı karara bağladı Ticaret Bakanlığı, Tüketici Hakem Heyetleri'nin 7 ay boyunca toplamda 1,9 milyar liralık uyuşmazlığı karara bağladığını açıkladı.

ensonhaber.com

Mahkemelerin yükünü hafifletmek ve dosyaların daha hızlı sonuca gitmesini sağlamak için devreye giren Tüketici Hakem Heyetleri'nin ocak-temmuz ayları arasında karara bağladığı konuların toplam tutarı açıklandı.

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre Tüketici Hakem Heyeti 7 ayda 402 bin 110 adet başvuru yapıldı. Toplamda 393 bin 768 uyuşmazlık karara bağlandı.

Yılbaşından bu yana 1,9 milyar liralık uyuşmazlık ise karara bağladı.

Bugüne kadar 16 milyar liralık uyuşmazlık yargıya intikal etmeden çözüme kavuştu.

En çok başvuru ayakkabıdan

2023 yılının ilk 7 ayında yapılan başvurularda ürün ve hizmet bazında bakıldığında ilk sırada yüzde 12,31 ile en çok ayakkabı ürünlerine yönelik şikayette bulunulduğu görüldü.

Başvuru noktaları

Tüketiciler e-Devlet üzerinden ve Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla başvuru yapabiliyor.