Tüketici hakem heyetlerine başvuru parasal sınırı: 66 bin lira

Yeniden değerleme oranı, Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda parasal sınırları artırdı. Yeni rakamlar Resmi Gazete'de yayınlandı.

2023 için yeniden derleme oranı yüzde 122,93 oldu. Belirli bir rakama kadan yaşanan anlaşmazlıklar Tüketici Hakem Heyetleri'nde çözülüyor. Bu belirli rakamlan sınırı yeniden derleme oranına göre arttı.

66 bin TL'nın altındaki uyuşmazlıklar Tüketici Hakem Heyeti'nin sorumluluğunda

Tüketici hakem heyetlerinde başvuruda; büyükşehir olan ve olmayan iller için ayrı ayrı belirlenen parasal sınırlar kaldırılarak tek bir tutar belirlendi. Gelecek yıl yapılacak başvurularda değeri 66 bin TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda, il veya ilçe tüketici hakem heyetleri görevli olacak.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Ticaret Bakanlığı'nın tüketici hakem heyetleri yönetmeliğinde belirtilen parasal sınırların yeniden değerleme oranı nispetinde artırılmasına ilişkin tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Başvuru şartları

Tüketici hakem heyetlerinin yetki alanı ile iş bölümü Ticaret Bakanlığınca belirlenecek.

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilecek.

İl tüketici hakem heyetleri il sınırları içinde, ilçe tüketici hakem heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkili olacak.

Tüketici hakem heyeti kurulmayan ilçelerde Ticaret Bakanlığınca o ilçe için belirlenen tüketici hakem heyeti yetkili sayılacak.

İdari para cezaları artırıldı

Aynı gazetede, 2023 yılında uygulanacak tüketicinin korunması hakkında kanunla düzenlenmiş olan idari para cezalarının yeniden değerleme oranı nispetinde artırılmasına ilişkin tebliğ de yayınlandı.