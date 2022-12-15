Tüketici kredileri tutarı 1 trilyon 41 milyar 394 milyon liraya çıktı

Tüketici kredileri tutarı 1 trilyon 41 milyar 394 milyon liraya çıktı

BDDK ve TCMB haftalık bankacılık gelişmelerini aktaracak istatistikleri açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından haftalık bülten yayınlanırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından da haftalık para ve banka istatistikleri yayınlandı.

Para ve banka istatistikleri

BDDK verilere göre para ve banka istatistikleri özetle şöyle:

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 62 milyar 479 milyon lira artarak 7 trilyon 343 milyar 622 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi 9 Aralık itibarıyla 62 milyar 479 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 7 trilyon 281 milyar 143 milyon liradan 7 trilyon 343 milyar 622 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat, geçen hafta 53 milyar 946 milyon lira arttı.

Söz konusu haftada yüzde 0,6 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 8 trilyon 632 milyar 880 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı, 9 Aralık itibarıyla 11 milyar 451 milyon lira artışla 1 trilyon 41 milyar 394 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinin 357 milyar 388 milyon lirası konut, 42 milyar 826 milyon lirası taşıt ve 641 milyar 180 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 14 milyar 782 milyon lira artarak 940 milyar 95 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,4 yükselerek 405 milyar 90 milyon lira oldu.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 195 milyar 317 milyon lirası taksitli, 209 milyar 772 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 9 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 222 milyon lira azalarak 161 milyar 446 milyon liraya geriledi.

Söz konusu takipteki alacakların 138 milyar 153 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 49 milyon lira azalarak 1 trilyon 588 milyar 53 milyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı da 9 Aralık ile biten haftada 43,5 milyar lira artarak 8 trilyon 896,7 milyar liraya yükseldi.

AA'nın haberine göre, Merkez Bankası tarafından haftalık para ve banka istatistikleri ayrıntıları şöyle:

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 9 Aralık ile biten haftada 43 milyar 546 milyon 452 bin lira artarak 8 trilyon 896 milyar 686 milyon 460 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,1 artışla 4 trilyon 348 milyar 183 milyon 650 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,9 azalışla 4 trilyon 186 milyar 122 milyon 868 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 236 milyar 70 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 201 milyar 424 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 9 Aralık itibarıyla 2 milyar 644 milyon dolarlık azalış görüldü.