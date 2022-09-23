Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerine yeni dönem

Ticaret Bakanlığı, tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerine ilişkin hükümleri yeniden düzenledi.

Tüketicilerin aldığı kredi ve konut finansman sözleşmeleri herkesin anlaşacağı dilde sadeleşiyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Tüketici Kredisi Sözleşmeleri ile Konut Finansmanı Sözleşmeleri yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı.

AA'nın haberine göre, Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, değişikliklere ilişkin bilgi verildi.

Tüketici işlemleri karmaşık ifadeler barındırıyor

Tüketicilerin finansal kuruluşlar karşısında bilgi asimetrisi ve güç dengesizliğine sahip olduğu belirtilen açıklamada, akdedilen sözleşme metinleri ve sonrasında gerçekleşen tüketici işlemlerinin çok fazla hukuki ve teknik terim içerdiği hatırlatıldı.

Tüketiciyi koruma amacı sıkı kurallar getirildi

Açıklamada, sözleşme ve uygulamalar karşısında tüketicilerin daha etkin ve fazla korunmaya ihtiyacı olduğu vurgulanarak, "Bu kapsamda, tüketicilerin taraf olduğu tüketici kredisi sözleşmeleri ve konut finansmanı sözleşmelerine ilişkin sözleşme öncesi bilgilendirme sürecinden başlayarak akdi ilişkinin sona ermesine kadar akdedilen hukuki metinler ve bu metinlere bağlı uygulamaların Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ve Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği'nde tüketiciyi koruma amacı ile emredici nitelikte sıkı kurallara bağlandı." ifadeleri kullanıldı.

Neler değişti

Açıklamada, böylece Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan düzenlemelere de uyumun amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada, yapılan değişiklikler şöyle sıralandı: