Tüketiciler en çok kredi kartı aidatından yakınıyor

Tüketiciler en çok kredi kartı aidatından yakınıyor

Tüketiciler Derneği’ne gelen şikâyetlerin 3’te biri kredi kartı aidatını almaya yönelik yapılıyor.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, “Tüketicilerimizden, vatandaşlarımızdan bizlere ulaşan şikâyet ya da sorunların en başında kredi kartı aidatları yani yıllık üyelik ücretleri geliyor.” dedi.

Derneğin başvuru sahiplerini ilgili hukuk birime yönlendirdiklerini açıklayan Küçük, kendilerine yapılan başvurunun yarısından çoğunun kredi kartı aidatı ile ilgili olduğunu söyledi.

TÜKETİCİ KART AİDATLARINI SORUN YAPINCA DOLANDIRICILAR BU KONUYA YÖNELDİ

Küçük, kart aidatının yasallığından, ödenen ücretlerin geri alınıp alınamayacağına ilişkin çok sayıda şikâyet ve soru ile karşılaştıklarını, zaman zaman “kart aidatınızı geri alıyoruz” ya da “kart aidatı iadeniz onaylandı” şeklinde tüketicileri aldatmaya yönelik mesajlar yoluyla dolandırıcılıklar yapıldığını ve bu konuda çok dikkat edilmesi gerektiğini aktardı.

70 MİLYONDAN FAZLA KREDİ KARTI KULLANIMDA

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartı sayısı 70 milyon adeti geçti. Salgın hastalık sürecinde kullanımı artan ve kredi kartları, günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu.