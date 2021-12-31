Tüketicilerden yüzde 53,2'si yüksek bilinçli çıktı

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin bilinçli alışveriş yapıp yapmadığını araştırdı.

Ticaret Bakanlığı'nca 2020 yılı için hazırlanan "Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırma Raporu"na göre, tüketicilerin yüzde 53,2'sinin "yüksek bilinç" düzeyinde olduğu tespit edildi.

Araştırmaya göre, tüketicilerin harcamalarında en fazla artış "gıda ürünlerinde" gerçekleşti.

ARAŞTIRMA 26 İLDE YAPILDI

Bakanlık tarafından tamamlanan 2020 yılına ilişkin Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırması, Türkiye genelinde 26 ilde, 18 yaş üstü 2 bin 250 tüketiciyle yapılan anket verilerine dayanılarak hazırlandı.

RAPORUN SONUÇLARI

Hazırlanan raporda yer verilen bulgu ve yorumlardan bazıları şöyle sıralandı:

Tüketicilerin yüzde 53,2'sinin yüksek bilinç düzeyinde, yüzde 31,4'ünün orta bilinç düzeyinde, yüzde 15,4'ünün düşük bilinç düzeyinde olduğu belirlendi.

Tüketicilerin yüzde 52,4'ünün oturduğu konutun mülkiyeti kendisine ait bulunuyor.

Tüketicilerin yüzde 58,8'i günlük ortalama 2-4 saat televizyon izlerken buradaki programlardan etkilenerek satın alınan ürün gruplarının başında GSM operatörü geliyor. Bunu sırasıyla giyim eşyası ve teknolojik ürünler izliyor.

HER 2 TÜKETİCİDEN 1'İ YERLİ ÜRETİMİ TERCİH ETTİ

Her 2 tüketiciden yaklaşık 1'i yerli üretim ürünlerini tercih ediyor. Yerli üretimin en çok tercih edildiği ürün grupları sırasıyla gıda ve giyim ürünleri oldu.

İnternet veya internet dışında diğer mesafeli yöntemlerle alışveriş yapma sıklığı ortalama olarak ayda 1,3 olarak belirlendi. İnternet veya internet dışında diğer mesafeli yöntemlerle en çok satın alınan ürünler giyim ve gıda kişisel bakım ürünleri olarak belirlendi.