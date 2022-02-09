Tüketicileri koruyacak yeni tedbirler alındı

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin elektronik ticareti de kapsayacak şekilde genişletilmesine ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin elektronik ticareti de kapsayacak şekilde genişletilmesine, ürünlerin geri çağırılmasına, izlenebilirliğe ve gönüllü geri çağırma faaliyetlerine ilişkin düzenleme yapıldı.

PİYASAYA RİSK ESASLI YAKLAŞILACAK

Buna göre, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin risk esaslı bir yaklaşımla uygulanması öngörülerek, aykırılık halinde uygulanacak idari yaptırımların niteliği, yapılacak risk değerlendirmesine dayandırıldı.

Tüketicilerin sağlık ve güvenliklerinin azami ölçüde korunması, buna ilişkin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi hedeflendi.

ÜRÜNÜN TAKİBİ KOLAYLAŞACAK

Düzenleme kapsamında, iktisadi işletmeci, tedarik zincirinde yer alan bir önceki ve varsa bir sonraki iktisadi işletmecinin ismi, ticaret unvanı veya markası ve irtibat bilgileriyle ürünün takibini kolaylaştıracak diğer bilgilerin kaydını düzenli bir şekilde tutacak.

KAYITLAR 10 YIL BOYUNCA SAKLANACAK

Söz konusu işletmeci, bu kayıtları ürünü piyasaya arz ettiği veya piyasada bulundurmaya başladığı tarihten itibaren en az 10 yıl boyunca muhafaza edecek ve talep edilmesi halinde Bakanlığa sunacak.

HÜKÜMLER MEDYA SAĞLAYICILARINI DA İÇERECEK

Bu yükümlülükler, bir ürünü elektronik ortamda piyasaya arz eden veya bulunduran, başkasına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan aracı hizmet sağlayıcıları ile radyo ve televizyon gibi medya hizmet sağlayıcıları için de geçerli olacak.