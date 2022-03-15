Tüketicileri mağdur eden 85 firmaya 125 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı tüketicileri korumak için verdiği cezaların ağırlığı, abonelik sözleşmeleri ve ön ödemeli konut satışında yaşandı.

Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında geçen yıl 85 firmaya yaklaşık 125 milyon lira idari para cezası verirken en fazla cezai işlem abonelik sözleşmeleri ve ön ödemeli konut satışı alanlarında yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunması amacıyla tüketici hakem heyetleri, Bakanlığa ulaşan tüketici şikayetleri, Reklam Kurulu, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ve saha denetimleri gibi pek çok kanaldan faaliyet yürütülüyor.

Tüketici hakem heyetleri, tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve en az masrafla çözüme bağlanması amacıyla yargı dışı çözüm merci olarak 1995 yılından beri faaliyetlerine devam ediyor. Bu heyetler, kuruldukları tarihten bugüne kadar yaklaşık 16 milyon başvuruyu karara bağlayarak, yargının üzerindeki iş yükünü azalttı. Halen 81 ilde 211 tüketici hakem heyeti hizmet veriyor.

GEÇEN YIL YAPILAN TÜKETİCİ HEYETİ BAŞVURU SAYISI 538 BİN 90 OLDU

Tüketici hakem heyetlerine geçen yıl 870 milyon 619 bin 997 lira tutarında 538 bin 90 başvuru yapıldı. Tüketicilere e-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetlerine başvuru yapma imkanı sağlanırken 2021'de yapılan elektronik başvuru sayısı 296 bin 675 oldu.

BAŞVURULARIN YÜZDE 52'Sİ TÜKETİCİLERİN LEHİNE

Hakem heyetleri tarafından 2021 yılında karara bağlanan 630 bin 852 başvurunun yüzde 52'si tüketicilerin lehine sonuçlandı.

Bakanlığa da geçen yıl devre tatil, paket tur, kampanyalı satış, iş yeri dışında satış, mesafeli satışlar, tüketici kredisi, konut finansman kredisi, kredi kartları, süreli yayın, abonelik, ayıplı mal ve hizmet gibi konularda CİMER, AKİM, e-devlet, e-posta, yazılı dahil çeşitli yöntemlerle toplam 103 bin 176 tüketici şikayeti başvurusu yapıldı.

ÖN SIRADA MESAFELİ SATIŞLAR VAR

Başvurularda ilk sırada 35 bin 251 şikayetle mesafeli satışlar yer aldı. Bunu 19 bin 908 şikayetle ayıplı mal ve hizmetler izledi.

Bakanlık bünyesindeki "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı" da 2021 yılında 476 bin 650 çağrıyı cevapladı. Alınan çağrılar ağırlıklı olarak ayıplı mal ve hizmetler, mesafeli sözleşmeler, abonelik sözleşmeleri, haksız şartlar ve satış sonrası hizmetler konularında oldu.

Reklam Kurulu gündemine gelen dosya sayısı geçen yıl 25 bin 369'u buldu. 1.917 dosya kurulda görüşülerek karara bağlandı.

1.693 DOSYADA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

Bu dosyalardan 224'ü mevzuata uygun bulunurken 1.693'ünde aykırılık tespit edildi. Mevzuata aykırı 1.693 dosyanın 1.319'una sektörü bilgilendirme ve disiplin altına alma amacıyla sadece durdurma cezası verildi.

REKLAM KURULU'NDAN 33.2 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI

Reklam Kurulu, geçen yıl 33 milyon 273 bin 294 lira idari para cezası uyguladı. Bu cezalarda ilk sırayı 11 milyon 970 bin 932 lira ile gıda sektörü aldı. Söz konusu sektörü sırasıyla 11 milyon 12 bin 700 lira ile sağlık sektörü takip etti.

Kurul, 2020 yılında 30 milyon 144 bin 509 lira idari para cezası uygulamış ve para cezalarında ilk sırayı 11 milyon 866 bin 681 lira ile haksız ticari uygulamalar almıştı.

PİRAMİT SATIŞ SİTELERİNE TAKİP

Bakanlık, 2021 yılında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ön ödemeli konut satış sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, finansal hizmet sözleşmeleri, mesafeli sözleşmeler, taksitle satış sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, piramit satış sistemleri, devre tatil sözleşmeleri kapsamında 100 firmayı denetledi. Tespit edilen kabahatleri nedeniyle 85 firmaya 124 milyon 990 bin 380 lira idari para cezası uygulandı. Bakanlık, en fazla abonelik sözleşmelerine ilişkin ceza uygularken söz konusu ceza tutarı 76 milyon 299 bin lira oldu. Bu alanı, 30 milyon 894 bin 982 lirayla ön ödemeli konut satışları ve 6 milyon 757 bin 450 lirayla devre tatil sözleşmeleri izledi.

Ayrıca, 4 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli işlemler yapıldı. Bu sitelerden 3'ü piramit satış hizmetlerine, biri de mesafeli sözleşmelere ilişkin oldu.

Bakanlık, 2020 yılında ise 65 firmaya 263 milyon lira idari para cezası uygulamıştı.