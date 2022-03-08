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    Tüketicilerin korunmasını içeren teklif, TBMM'ye sunuldu

    Tüketicilerin korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
    • AA
    • 08.03.2022 - 18:52
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 19:19
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    Tüketicilerin korunmasını içeren teklif, TBMM'ye sunuldu

    Konut, devre mülk ve devre tatil satışlarından doğan mağduriyetlerin önüne geçilmesini amaçlayan teklif, TBMM Başkanlığına sunuldu.

    TESLİM SÜRESİ 48 AYI GEÇMEYECEK

    Düzenlemeye göre ön ödemeli olarak satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu olacak. Teslim süresi 48 ayı geçemeyecek.

    Teklife göre ön ödemeli usulle devre mülk satışı yasaklanacak. Devre mülk satışları kat mülkiyeti kanununa göre yapılacak.

    DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİNDE AZAMİ SÜRE 10 YIL OLACAK

    Devre tatil sözleşmelerinde azami süre 10 yıl olacak. Ön ödemeli devre tatil satışları da yasaklanacak. Ayrıca tüketici hakem heyetleri daha aktif hizmet için yeniden yapılandırılacak.

    Tüketicilerin korunmasını içeren teklif, TBMM ye sunuldu #1


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