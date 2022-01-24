Tüketicilerin sorunu ayıplı mal ve hizmetler oldu

Tüketicilerin sorunu ayıplı mal ve hizmetler oldu

Ticaret Bakanlığı, 2021 yılında tüketicilerden gelen şikayetleri derledi.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"nda geçen yıl 476 bin 650 çağrıya cevap verilirken en çok şikayet ayıplı mal ve hizmetler ile mesafeli satışlar konularında geldi.

ALO 175 TÜKETİCİ HATTI ŞİKAYETLERİ ALIYOR

Ticaret Bakanlığı’na göre, "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı", tüketicilerin karşılaştıkları sorunlara çözüm yollarının sunulduğu ve uyuşmazlıklarının giderilmesi amacıyla başvuruların ilgili mercilere yönlendirildiği çağrı merkezi uygulaması olarak hizmet veriyor.

GÜNDE 1.300 ÇAĞRI YANITLANIYOR

2021 yılında çağrı merkezinde hizmet veren 17 personel, 7 gün 24 saat çalışarak 476 bin 650 çağrıya cevap verdi. Çağrı merkezinde çalışan personel tarafından günde ortalama 1.300 çağrı yanıtlanarak, tüketicilere gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapıldı.

EN FAZLA ŞİKAYETLER AYIPLI MAL VE HİZMETLER İÇİN GELDİ

Tüketici Danışma Hattı'na gelen çağrılarda yüzde 37,6 ile ilk sırada ayıplı mal ve hizmetler yer aldı. İkinci sırada yüzde 23 oranıyla mesafeli satışlar dikkati çekti.

Bu konuları, yüzde 13,4 ile abonelik sözleşmeleri, yüzde 10 ile sözleşmelerdeki haksız şartlar, yüzde 9 ile hakem heyetleri başvuru süreçleri ve yüzde 3 ile satış sonrası hizmetler izledi.