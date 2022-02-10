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    Tüketiciyi aldatan reklamlara 7 milyon lira ceza

    Dönemsel olarak "Efsane Cuma", "Şahane Cuma İndirimleri" gibi adlarla yapılan indirimli satış reklamlarına şubat ayında da ceza yağdı.
    • AA
    • 10.02.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 12:50
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    Tüketiciyi aldatan reklamlara 7 milyon lira ceza

    Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, şubat ayı toplantısında görüşülen 200 dosyadan 186'sını mevzuata aykırı bulurken, bunlardan 128'inde durdurma cezası, 58'inde ise 6 milyon 923 bin 147 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

    Kurul tarafından çeşitli sektörlere ilişkin karara bağlanan 200 dosyadan 186'sının mevzuata aykırı olduğu değerlendirilirken 14 dosyaya ilişkin tanıtımların mevzuata aykırı olmadığına karar verildi.

    20 DOSYAYA 3,7 MİLYON LİRA CEZA

    Dönemsel olarak "Efsane Cuma", "Şahane Cuma İndirimleri" gibi adlarla yapılan indirimli satış reklamlarına yönelik 20 dosyaya ilişkin yaklaşık 3,7 milyon lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

    ceza

    58 DOSYAYA 6,9 MİLYON LİRA

    Mevzuata aykırı bulunan dosyalardan 128'inde durdurma cezası, 58'inde ise 6 milyon 923 bin 147 lira idari para cezası uygulandı. 2 dosyanın ise ertelenmesine karar verildi.

    İNDİRİMLİ SATIŞ KAMPANYALARINA CEZA

    İndirimli satış reklamlarına ceza verildi. Söz konusu 55 dosyadan 2'si mevzuata aykırı bulunmazken 33 dosyada durdurma cezası, 20 dosyada da toplam 3 milyon 658 bin 448 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.


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