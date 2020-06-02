Dolar
6.8105
0.0073%
Euro
7.5843
0.2074%
Altın
1740.33
0.0385%
Borsa
107266.19
1.6543%
G. Altın
381.326
0.1034%
Bitcoin
68986.4
5.3744%
13ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 13 C

    Tükiye'nin illk yerli sondaj gemisi Fatih, Trabzon'da

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin, Karadeniz seferinin ilk durağı olan Trabzon'a ulaştığını açıkladı.
    • DHA
    • 02.06.2020 - 03:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Tükiye'nin illk yerli sondaj gemisi Fatih, Trabzon'da

    Twitter'dan açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şu fadeleri kullandı:

    "HEDEFİMİZ TUNA-1 KUYUSU"

    "Fatih, Karadeniz seferinin ilk durağı Trabzon'a ulaştı. Kule birleştirme işlemi ve diğer hazırlıkları burada yapılacak olan gemimiz, sondaj lokasyonu için tekrar harekete geçecek. Hedefimiz Tuna-1 kuyusu."

    Görüş Bildir