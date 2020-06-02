Tükiye'nin illk yerli sondaj gemisi Fatih, Trabzon'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin, Karadeniz seferinin ilk durağı olan Trabzon'a ulaştığını açıkladı.

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şu fadeleri kullandı:

"HEDEFİMİZ TUNA-1 KUYUSU"

"Fatih, Karadeniz seferinin ilk durağı Trabzon'a ulaştı. Kule birleştirme işlemi ve diğer hazırlıkları burada yapılacak olan gemimiz, sondaj lokasyonu için tekrar harekete geçecek. Hedefimiz Tuna-1 kuyusu."