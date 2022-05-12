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    TÜKONFED: Stokçuluk suçunun cezası paraya çevrilemesin

    Stokçulukla ilgili suçlara uygulanan cezaların artması ile ilgili tüketici temsilcileri, cezaların caydırıcı olması açısından, paraya çevrilemeyecek bir düzenlemeyle yasalaşmasını talep ediyor.
    • Özel Haber
    • 12.05.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 09:43
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    TÜKONFED: Stokçuluk suçunun cezası paraya çevrilemesin

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, stokçulara verilen 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası hükmünün, tutuklamayı da içerecek şekilde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olarak değiştirildiğini açıkladı.

    Yeni açıklanan cezaların tüketicilere nasıl yansıyacağını, Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu yorumladı.

    "Fahiş fiyat artışı affedilemez"

    Aydın, yorumunda, gıda ve hijyenik ürünler gibi temel ihtiyaçlarda yapılan fahiş fiyat zamlarından örnekler vererek, yapılan eylemlerin tüm tüketicileri mağdur ettiğini, uygulamanın affedilmez olduğunu belirtti.

    Tüketicilerden cezanın ertelenmemesi ve paraya çevrilmemesi önerisi geldi

    Aydın, stokçulara yönelik artırılan cezalarla ilgili olarak da "getirilen hapis cezalarının mutlaka uygulanması gerektiğini" belirtti. TÜKONFED Başkanı Aydın, cezaların paraya çevrilerek suçluların cezasız kalmaması için bir öneri dile getirdi. Aydın'ın önerisine göre, yeni kanuna "cezalar ertelenemez ve paraya çevrilemez" şeklinde şerh düşülmesi gerekiyor.

    TÜKONFED: Stokçuluk suçunun cezası paraya çevrilemesin #1


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