Tüm anketlerde sonuç aynı! Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması bekleniyor Merkez Bankası'nın faiz kararı önümüzdeki hafta 25 Mayıs Perşembe günü alınıyor. Bu kararın ne olacağı ise merak konusu.

AA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında da politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı. Merkez Bankası'nın gelecek haftaki toplantısında alınacak politika faizi kararında faizin yine 8,50 puanda sabit bırakması yönünde olması bekleniyor. AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçları da dün açıklanan TCMB piyasa beklenti anketinin sonuçları da aynı rakamı işaret ediyor. Anketi katılan ekonomistler, Merkez Bankası'nın gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Ankete 19 ekonomist katıldı TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin tamamı aynı fikirde Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.