Tunceli'de 7 milyon liralık projeler onaylandı

Destek almaya hak kazanan 7 milyon bedelli projeler, Vali Mehmet Ali Özkan ve Fırat Kalkınma Ajansı'nın imzası ile onaylandı.

Tunceli’de 5 tane önemli projenin sözleşmesi imzalandı.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA)’nın 2020 Yılı Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programına sunulan ve başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan projelerin bedelinin 7 milyon TL olduğu bildirildi.

Vali Mehmet Ali Özkan ve FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu tarafından imzalanana projelerin, Tunceli’nin kalkınmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

4 MİLYON LİRAYI FKA KARŞILAYACAK

Vali Özkan, Tunceli’nin geleceğinin turizmde ve tarımda görüldüğünü belirtti. Vali Özkan yaptığı açıklamalarda şu sözleri kaydetti:

“Arkadaşlarımızın gayret, FKA’nın katkılarıyla hazırlanan 5 adet projemiz kabul edildi. FKA Genel Sekreterimiz ve arkadaşlarımızla beraber onayını imzaladık. 5 projemizin toplam bedeli 7 milyon lira civarındadır. Bunun 4 milyona yakın olan kısmını FKA karşılayacak. “





“ASIL AMAÇ TABİATIMIZI KORUMAK”

Geri kalan kısmın paydaş kurumlar tarafından karşılanacağını belirten Vali Özkan, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu projeler içerisinde ayrıca FKA’mızın yönetim kurulunu da ayriyeten teşekkür etmem gerekiyor. Normalde baktığınızda ilimiz açısından sınırlı bir kaynak varken onlar sağ olsunlar hep beraber oy vererek 3 değil 5 projemizin desteklenmesini sağladılar. İnşallah ilimiz açısından hayırlı uğurlu olur. Asıl amaçlarımızdan birisi de tabiatımızı korumak, kontrollü bir şekilde kullanımı sağlamaktır.” dedi.