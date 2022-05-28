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    Tunceli’nin Hozat ilçesinde 65 bin sebze fidesi dağıtıldı

    Tunceli'de kırsal kalkınma hedefiyle domates, biber ve patlıcandan oluşan 65 bin adet fidenin vatandaşlara dağıtımı yapıldı.
    • 28.05.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 18:02
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    Tunceli’nin Hozat ilçesinde 65 bin sebze fidesi dağıtıldı

    Ucuz ve sağlıklı gıda için başlatılan projelerde vatandaşlara dağıtılan fidelerle kendi gıdasını üretmesi ve tarıma entegre olması amaçlanıyor.

    Tunceli’nin Hozat ilçesinde "Yerelde Kırsal Kalkınma Projesi" çerçevesinde ilçe merkezinde ve köylerde yaşayan vatandaşlar ile üreticilere 65 bin adet sebze fidesini ücretsiz olarak dağıttı.

    Halkın kendi sebzesini üretmesi hedefledi

    Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, fideleri halka ulaştırarak Hozat’ın her karış toprağında üretim yapılmasını ve halkın kendi sebzesini üretmesini hedeflediklerini belirtti.

    Tunceli

    Amacımız yerelde üretim modeli

    İHA'nın haberine göre Geyik, "Halkın sağlıklı gıdaya ulaşabilmesine yönelik projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Amacımız temel gıda ürünlerinde dışa bağımlılığı azaltarak, halkımızın kendi gıdasını kendisinin ürettiği yerelde üretim modelini geliştirmek.

    Tunceli

    Ucuz ve sağlıklı gıda

    Bu sayede daha ucuz maliyet ile daha sağlıklı gıdaya erişmiş olacağız ve üretilen fazla ürünlerin kooperatiflerimiz aracılığıyla satışını da gerçekleştireceğiz." dedi.

    "30 bin kök lavanta dikimi yapılacak"

    Toplam 30 bin kök lavantanın bu yıl ilçenin uygun arazilerinde toprakla buluşacağını kaydeden Geyik, “Elde edilen lavanta tohumları çoğaltılarak önümüzdeki yıllarda vatandaşa dağıtılacak. Bu sayede ilçede lavanta üretiminin artması ve katma değer yaratarak ilçe ekonomisine önemli bir katkı sunması hedeflenmekte.

    Tunceli

    Meyve üretiminin artması hedefleniyor

    Hozat Belediyesi her yıl bahar aylarında Bursa’dan temin ettiği meyve ve farklı türlerdeki ağaç fidanlarını vatandaşa dağıtarak ilçedeki meyve üretimini de artırmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede 2019 yılından günümüze kadar yaklaşık 12 bin adet meyve fidanının dağıtımı gerçekleşti.

    Tunceli

    Ceviz ağaçları ektik

    Geçtiğimiz yıl 'Meyve Bahçesi Projesi' çerçevesinde, ilçe merkezinde belediyeye ait araziye 200 adet ceviz ağacının dikimi yapıldı." diye konuştu.


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