TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi üretime ara veriyor

Koronavirüs salgınının akaryakıt ürünleri talebi üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle 5 Mayıs tarihinde üretime ara verilecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle, TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, üretimin kademeli olarak durdurularcağı belirtilerek, şu ifadeler yer aldı:

"Koronavirüs salgınının akaryakıt ürün talebi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler doğrultusunda 2020 yılı için üretim miktarı beklentimizi aşağı yönlü revize ettiğimizi kamuya duyurmuştuk. Bu çerçevede, iç ve dış piyasalarda devam eden genel ticari faaliyetlerin aksaması ve buna bağlı talepte meydana gelen azalış nedeniyle, İzmir Rafinerisinde üretimimiz geçici süreliğine kademeli olarak durdurulacaktır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır."