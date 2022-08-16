Tüpraş'tan 2022'nin ikinci çeyreğinde 136 milyar liralık ciro

Tüpraş 2022 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Tüpraş'ın cirosu 7,1 milyon ton üretim ve 7,3 milyon ton satış gerçekleştirerek 136 milyar lira ulaştı.

Türkiye'nin ekonomide güçlü kuruluşları küresel anlamda yaşanan olumsuzluklara rağmen ekonomik faaliyetlerini artırmaya ve istihdama destek olmaya devam ediyor.

Tüpraş, 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 100’lük kapasite kullanımıyla 7,1 milyon ton üretim ve 7,3 milyon ton satış gerçekleştirerek 136 milyar lira ciroya ulaştı.

643 milyon liralık yatırım harcaması gerçekleştirildi

Modernizasyon, enerji verimliliği ve dönüşüme yönelik yatırımlarını tüm hızıyla sürdüren Tüpraş, ikinci çeyrekte yüzde 37'si sürdürülebilirlik hedefine yönelik olmak üzere, toplam 643 milyon liralık yatırım harcaması gerçekleştirdi.





Kapasite kullanım oranı yüzde 100

İkinci çeyrekte koronavirüs salgını sonrası artan talebi karşılamak üzere Tüpraş'ın kapasite kullanım oranı yüzde 100’e ulaştı.

Sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimin için düğmeye bastı

AA'nın haberine göre, diğer yandan Tüpraş, sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminde UOP Ecofining teknolojisinin kullanımı için dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Honeywell ile lisans anlaşması imzaladı.

Kurulması planlanan tesiste, bu teknoloji kullanılarak stratejik dönüşüm planının parçası olan biyoyakıt iş alanına yönelik adımların sürdürülmesi hedefleniyor.

SPK onayı geldi

Entek Elektrik’in hisselerinin Aygaz ve Koç Holding’den kısmi bölünme yoluyla devralınmasına ilişkin Nisan ayında başlatılan süreçte SPK onayı alındı. İşlem, ilgili şirketlerin 25 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ortakların onayına sunulacak.

Sıfır karbon elektrik alanında atılan adımlar hızlanacak

Entek’in sahip olduğu mevcut kurulu yenilenebilir elektrik kapasitesi ve büyüme planlarının Tüpraş’ın stratejik hedefleriyle uyumu sayesinde sıfır karbon elektrik alanında atılan adımlar hızlanmış olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında 2030 yılına kadar yaklaşık 1 GW’lık sıfır karbonlu elektrik üretim portföyüne ulaşmayı hedefleyen Tüpraş, bu alanda adımlarını hızlandırıyor.

Kırıkkale Rafinerisi'nde 12,6 MW Güneş Enerjisi Santrali kurulumu

Stratejik dönüşüm planı doğrultusunda sıfır karbon elektrik alanındaki yatırımlarına da hız veren Tüpraş, Kırıkkale Rafinerisi'nde 12,6 MW Güneş Enerjisi Santrali kurulumuna da başlamış bulunuyor.