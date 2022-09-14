TÜRASAŞ 2023'te 450 vagon üretecek

TÜRASAŞ'ın Sivas Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2023 yılında 450 vagon üretimi gerçekleştirileceği açıklandı.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ), vagon üretimi çalışmalarına devam ediyor. Sivas Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2023 yılında 450 vagon üretimi gerçekleştirecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TÜRASAŞ'ı ziyaret ederek Bölge Müdürü Atanur Karadağ'dan bilgi aldı.

Şimşek, buradaki açıklamasında, TÜRASAŞ'ın gelecek yıl 450 vagon üreteceğini belirtti.

AA'nın haberine göre, TÜRASAŞ'ın çok güzel çalışmalara imza attığını vurgulayan Şimşek, "Ülkemizin göz bebeği bir kurum ve vagon üretiminde gerçekten güzel bir çalışma ekibi var. Güzel çalışmalar sergileniyor." ifadelerini kullandı.

“2023 yılında 450 vagon üretilecek”

TÜRASAÇ’ın vagon üretiminde söz sahibi, aynı zamanda öncü bir kurum olduğunu dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Devletimizin rehber olması, yol göstermesi, onlarla iş birliği yapması sayesinde de bu üretim başlamış durumda. Bu sektörü, bu kurumumuz domine etmeye devam ediyor. İnşallah bundan sonra da güzel başarılara imza atacaktır. Bu fabrikamızda 2023 yılında 450 vagon üretimi olacak. Bu gerçekten güzel bir başarı. Her geçen gün kendisini yenileyen, geliştiren bir kurum. Üretimde robot da kullanılmaya başlanmış, bu da gösteriyor ki kurumumuz her geçen gün kendini yeniliyor ve teknolojik gelişmeleri kullanıyor."