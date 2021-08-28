Turist sayısı İngiltere karar değiştirirse daha da artacak

Antalya'da 8 ay içinde 5 milyonu yabancı olmak üzere 6 milyon 500 bin turist ağırladığı bilgisi sektöre yeni umutlar aşıladı. Bu rakam, İngiltere'nin Türkiye kararı ile birlikte daha da çok artacak.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezi Antalya, 600 bin yatak kapasitesi ile 8 ay içinde 5 milyonu yabancı olmak üzere 6 milyon 500 bin turist ağırladı. Kent bu başarıyı sadece doğal güzellikleri ve denizi ile değil, büyük bir ciddiyetle yürüttüğü turizm politikası ile elde etti.

İNGİLİZLER TATİL PLANLARINI UZATTI

Türkiye'yi henüz seyahat listesine almayan İngiltere de karar değişikliği yaptığında Antalya'ya gelen turist sayısı artacak. Çünkü İngilizler bu yıl tatil planlarını eylül ve ekim aylarını da dahil etti.

AŞI VE GÜVENLİ TATİL SERTİFASI TURİZMDE ETKİLİ OLUYOR

Dünyanın dört bir yanından tatilcinin geldiği Antalya’da hem çalışanlarının yüksek oranda aşılanması hem de güvenli turizm sertifikası kapsamında verilen hizmet yerli ve yabancı misafirleri sevindirdi.

GEÇEN YIL KENTE 3,5 MİLYON TURİST GELMİŞTİ

Geçen yıl 3 milyon 500 bin tatilci ile sezonu kapatan 600 bin yatak kapasiteli kentte, 2021 yılında da yükselişini sürdürüyor. Turizm sektörü temsilcileri, İngiltere'nin hala Türkiye'yi kırmızı listede bırakması nedeniyle bir kayıp yaşandığını söylüyor.

EYLÜL AYINDA AÇIKLANACAK KARAR BEKLENİYOR

Eylül ayında açıklanacak yeni kararda, İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızıdan turuncu listeye alması halinde ise turist sayısının artacağı vurgulanıyor. Koronavirüs salgını sürerken, tatilciler de seçeneklerini genişletti ve daha çok dış mekan ağırlıklı alternatifler üzerinde durmaya başladı. Tatilciler, otellerin içinde veya kapalı mekanlarda yapılan aktiviteler yerine havuz başında ya da sahillerde gerçekleştirilen etkinliklere ilgi gösteriyor.

"ÇOK İYİ SINAV VERİYORUZ"

Belek bölgesinde hizmet veren beş yıldızlı otelin Genel Müdürü Ali Kızıldağ, devlet destekleri ile bugünlere kadar gelindiğini söyledi. Rusya'nın kapılarını yeniden açmasıyla birlikte sektörde hareketliliğin arttığını belirten söz eden Kızıldağ, "Turizm çalışanlarımızın aşılama oranı çok yüksek. Güvenli turizm sertifikası kapsamında verdiğimiz hizmet büyük beğeni alıyor. Bu da rakamlara yansıyor. Bu yıl çok büyük ümitlerle başladık. Sektör olarak önlemler açısından çok iyi sınav veriyoruz. Avrupa'nın açılmaması bizi çok üzdü. Yılbaşından bugüne kadar Antalya'da rakamlar 5, Türkiye genelinde ise 8 milyonları gördü" dedi.