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    Turistik Doğu Ekspresi, Kars'tan ilk seferine uğurlandı

    Turistik Doğu Ekspresi'nin seferlerine koronavirüsten dolayı ara verilmişti. Kış turizminin olmazsa olmazı Turistik Doğu Ekspresi, seferlerine tekrar başladı.
    • AA
    • 18.12.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 18.12.2021 - 10:10
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    Turistik Doğu Ekspresi, Kars'tan ilk seferine uğurlandı

    Hemen herkesin yapılacaklar listesinde yer alan Turistik Doğu Ekspresi seyahati, turistlerin de gezi rotası oldu. Ankara'dan başlayarak Kars'a kadar uzanan bu gizemli ama konforlu yolculuk yeniden başlayarak Kars'ın ekonomisini de canlandıracak.

    ANKARA'DAN YOLA ÇIKARAK KARS'A VARMIŞTI

    Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş'nin koronavirüs önlemleri çerçevesinde ara verdiği seferlerine yeniden başlayarak Ankara Garı'ndan yola çıkan "Turistik Doğu Ekspresi" treni, Erzincan ve Erzurum'dan sonra Kars'a ulaştı. Kars Tren Garı'ndan bugün yolcularını alan Turistik Doğu Ekspresi, saat 22.20'de Kars'tan Ankara'ya hareket etti.

    TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ KARS'TAN UĞURLANDI

    Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ara verilen seferlerine yeniden başlanan "Turistik Doğu Ekspresi" Kars'tan ilk seferine uğurlanarak yola çıktı.

    Turistik Doğu Ekspresi, Kars tan ilk seferine uğurlandı #1

    "TRENİ COŞKU İLE KARŞILADIK"

    Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, treni dün karşıladıklarını anımsatarak, "Ankara'dan dün Kars'a ulaşan treni esnaf, vatandaşlar, oda başkanları hep birlikte coşkuyla karşıladık. Bugün de Kars'tan Ankara'ya treni uğurladık. Bu Kars ve bölge için onur kaynağı, haklı gururu hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

    Turistik Doğu Ekspresi, Kars tan ilk seferine uğurlandı #2

    "DOĞU EKSPRESİ'NDE BULUNAN ŞANSLI KİŞİLERDENİZ"

    Yolculardan Tuğçe Arslan da Kars gezisinin ardından trenle Ankara'ya döndüklerini ifade ederek, "Turistik Doğu Ekspresi'nde yer bulan şanslı kişilerdeniz, keyifli olacağını düşünüyorum. Pazartesi kızımın doğum günü ışıklar getirdik, pasta sipariş ettik, doğum gününü trende kutlayacağımız için heyecanlı ve mutluyum." diye konuştu.

    Turistik Doğu Ekspresi, Kars tan ilk seferine uğurlandı #3

    "UZUN SÜREDİR BU SEFERLERİ BEKLİYORDUK"

    İstanbul'dan Kars'a gelen Sefa Özçelik ise Doğu Anadolu'yu gezmek için yola çıktıklarını dile getirerek, "Kars'tan başlayan Turistik Doğu Ekspresi ile Ankara'ya gideceğiz. Uzun süredir bu seferleri bekliyorduk ilk seferde bulunmak bize nasip oldu merakla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Turistik Doğu Ekspresi, Kars tan ilk seferine uğurlandı #4

    Turistik Doğu Ekspresi, Kars tan ilk seferine uğurlandı #5

    Turistik Doğu Ekspresi, Kars tan ilk seferine uğurlandı #6

    Turistik Doğu Ekspresi, Kars tan ilk seferine uğurlandı #7

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