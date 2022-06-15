Turistler Kapadokya'yı gökyüzünden izliyor

Nevşehir'in beldesi Kapadokya'da turistler, tarihi ve doğal güzellikleri gökyüzünden izlemek için sabahın erken saatlerinde güne başlıyor.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Kapadokya'daki doğa 4 mevsim ilgi çekmeye devam ediyor.

Kapadokya'da Asya ülkelerinden olan talep, yerli turistlerin ilgisi bölgeyi canlandırıyor. Turizm açısından önemli bir gelir kaynağı olan bölgedeki konaklama alanları rezervasyonsuz misafir ağırlayamayacak seviyelerde doluluk yaşıyor.

Nevşehir'in gezi rotası

AA'nınhaberine göre, Kapadokya, yeryüzü şekillerinin farklılığı ile çekim alanı olarak turistlerin gözdesi. Avanos, Göreme, Uçhisar, Ürgüp, Çavuşin, Açıksaray, Ortahisar, Derinkuyu, Kaymaklı ve Ihlara da bölgede gezilecek noktalar arasında yer alıyor.

Yerli ve yabancı turistler de en fazla balonlarla yolculuk yaparak, beldeyi gökyüzünden izlemeye rağbet gösteriyor.