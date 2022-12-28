Turizm bölgelerindeki kamu taşınmazları girişimcilere tahsis ediliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı 8 ilde bulunan 15 turizm bölgesindeki kamu taşınmazlarının girişimcilere tahsisi için ilan yayınladı.

Türkiye turizmde önemli bir ivme yakaladı. Hükümetin de turizmi Türkiye'nin tüm bölgelerine ve bütün mevsimlere yayma gibi amacı bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 15 turizm bölgesinde 25 kamu taşınmazının girişimcilere tahsisine ilişkin ilan yayınlayarak, turizm tesislerini artırmak için bir girişim başlattı.

İlanda 8 farklı ilde kültür ve turizm koruma bölgesi yer alıyor

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, söz konusu taşınmazlar; Afyon Ömer Gecek Termal, Antalya Belek, Antalya Gazipaşa, Antalya Side ve Side II, Hatay İskenderun Kıyı Bandı, İzmir Çeşmealtı, İzmir Özdere, İzmir Selçuk Pamucak, Muğla Bodrum Yalıkavak Gündoğan Göltürkbükü, Muğla Bodrum Yalıçiftliği turizm merkezleri ile Denizli Tavas Bozdağ, Erzincan Ergan Dağı ve Mersin Taşucu Boğsak kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde bulunuyor.

Taşınmasları almak için 50-1.00 yatak kapasitesi taahhüdü gerekiyor

Kapsam dahilindeki kamu taşınmazlarının tahsisi için istekli yatırımcıların; 50 ila 1.000 yatak arasında değişen kapasiteli konaklama tesisleri ile çeşitli büyüklükte günübirlik tesis kurma taahhüdünde bulunması gerekiyor.

Başvuru şartları

Reuters'in haberine göre, girişiciler birden fazla taşınmaz tahsisi için başvuruda bulunabilecek. Tahsis başvuruları 31 Ocak 2023 tarihine kadar yapılabilecek.