Turizm çeşitlerine yeni bir trend eklendi Türkiye turizmde çeşitliliği arttırmayı amaçlarken işletmeler de verebilecekleri hizmetlerde sınırları zorlamaya başladı. Bazı işletmeler misafirleri arasında iletişimi geliştirerek tatillerinin daha samimi geçmesi için planlar yapmaya başladı.

Özel Haber

Bazıları Ege'de bazıları Trakya'da... Turizm işletmeleri konaklamaya gelenlere sadece yemek ve yatak sunmayı değil aynı zamanda hoş zaman geçirmeleri sağlamayı kendilerine görev ediniyor.

Böylelikle herkes için yapılan iş bir keyfe dönüşüyor.

Bu tabii Türk tatilciler ve orta boy işletmeler için geçerli. Özellikle vatandaşlarıyla bir arada vakit geçirmeyi özleyen gurbetçi misafirler de bu samimiyetten hoşlanıyor.

İşletmelerin misafirleri bir araya getirmesiyle de yeni bir turizm çeşidi doğuyor.

YENİ TREN TATİL

Türk misafirperverliğinin ve geleneklerinin devreye geçtiği bu tatil biçimine "otelde kalanlarla vakit geçirilen tatil" de denebilir.

Turizmciler, yeni tatil konseptini önce mutfaktan başlatıyor. Misafirler bazen mutfakta barbunya ayıklıyor, bazen ekmek kızartıyor, isterlerse mangalın başına geçiyor. Böylelikle aralarında bir sohbet ortamı oluşuyor.

AKŞAM EĞLENCELERİ DÜZENLENİYOR

Ya da işletme sahibi onlar için akşamları küçük eğlenceler, sinema gösterileri hazırlayarak kaynaşmalarını sağlıyor.

Böylece tatile gelenler keyifli sohbetler yapıp, yine aynı insanların olduğu bir zamanda aynı yere gelme eğilimi taşıyor.