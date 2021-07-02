Turizm hareketlenince gıda israfı da gündeme geldi

Turizm sezonunda hareketlenen otel ve lokantalardaki servislerin israfa yol açmaması için şimdiden tedbirler alınmaya başladı.

Bugünkü dünya düzeninde gıdaya erişimde sorun yaşayan bölgeler düşünüldüğünde gıda israfının maddi ve manevi boyutları daha çok büyüyor. Turizm sezonunun başlaması ile birlikte de gözler konu ile ilgili otel ve restoranlara çevrildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Metro Türkiye, gıda hizmeti sektöründe israfı azaltmak için rehber hazırladı.

TOPLU GIDA TÜKETİMİ YAPILAN YERLER HEDEF ALINDI

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda israfının önemli bir bölümünü, "HoReCa" sektörü diye adlandırılan otel, restoran ve diğer toplu tüketim yerleri oluşturuyor.

REHBER İPUCU NİTELİĞİNDE

Kurumlar, gıda hizmeti sektöründeki çalışanları gıda kaybı ve israfını azaltmada doğru bilgi ve araçlarla buluşturmak üzere, içerisinde kontrol listeleri ve ipuçları olan bir rehber hazırladı.