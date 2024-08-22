Turizm sektörü konaklama gelirinden rekor bekliyor Türkiye'nin konaklama gelirleri, bu yılın ilk 6 ayında, verilerin çeyreklik açıklanmaya başladığı 2003'ten beri en yüksek seviyesine çıkınca, beklentiler de arttı.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) turizm istatistiklerine göre, yılın ilk yarısında Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 25 milyon 107 bin 974 kişi oldu. Bu dönemde elde edilen turizm geliri ise 23 milyar 660 milyon 318 bin dolara yükseldi.

Bu yıl elde edilen turizm geliri, TÜİK'in verileri çeyreklik bazda açıklamaya başladığı 2003'ten bu yana en yüksek ilk 6 aylık gelir olarak kayıtlara geçti.

Alt sektörler incelendiğinde ise ilk 6 ayda turistlerin Türkiye'de yaptığı harcamaların 2 milyar 556 milyon 70 bin doları konaklama harcaması oldu.

Konaklama geliri de veriler çeyreklik bazda açıklanmaya başladığı 2003'ten bu yana en yüksek ilk 6 aylık gelir olarak kayıtlara geçti.

KONAKLAMA GELİRİ PANDEMİDEN ETKİLENDİ

2003 yılının ilk 6 ayında 622 milyon 632 bin dolar olarak hesaplanan konaklama geliri, koronavirüs salgınına kadar artış göstererek 1,5 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Salgın nedeniyle seyahat yasaklarının uygulandığı 2020'nin ilk 6 ayında konaklama geliri, 673 milyon 121 bin dolara kadar geriledi.

2021'in ilk 6 ayında da 694 milyon 943 bin dolar seviyesinde kalan konaklama geliri, 2022'nin aynı döneminde 1 milyar 836 milyon 519 bin dolara çıktı. Geçen yılın ilk yarısında ise ilk defa 2 milyar dolar seviyesi aşıldı ve 2 milyar 442 milyon 38 bin dolar gelir elde edildi.

SEKTÖR BEKLENTİLERİNİ DİLE GETİRDİ

Turizm sektörü paydaşları rekorun yılın devamında gelişeceği beklentisini paylaştı.

Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Esengil, dünya genelinde rekabetin en yoğun yaşandığı sektörlerin başında turizmin geldiğini söyledi.

Türkiye'de yılın ilk yarısında 2,5 milyar doları aşan konaklama harcamasının artan turist sayısı ve yüksek harcama kapasitesinin işareti olduğunu bildiren Esengil, turizm sektöründe son yıllarda yapılan yatırımların karşılığının alınmaya başlandığını ifade etti.

Esengil, Türkiye'nin turizm ülkeleri arasındaki popülerliğini artırdığına dikkati çekerek, "İlk yarıdaki 2,5 milyar doları aşan gelir, yıl sonu toplam konaklama gelirinin muhtemelen 5,5 ila 6 milyar dolar arasında olacağını öngörmemizi sağlıyor. Bu tahmin faktörlere bağlı olarak değişebilir. Genel beklentimiz 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelire ulaşmak." dedi.

"YAZ SEZONUNDAKİ TALEP YÜKSEK"

Yaz sezonundaki talebin güçlü olduğunu söyleyen Esengil, şu değerlendirmede bulundu:

Yaz sezonundaki yüksek talep, yıl sonu gelirlerinin yüksek olmasına katkıda bulunacaktır. İlk iki çeyrekte gerçekleşen artışlar göz önünde bulundurulduğunda, üçüncü çeyrekte de geçen senenin üstüne çıkacağımızı öngörüyorum. Bize gelen talep ve gerçekleşen konaklamalar bunu gösteriyor.

"KONAKLAMA YÜZDELERİ DÜŞSE BİLE CİRO VE KÂR BAZINDA GELİR İKİYE KATLANDI"

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman ise bazı bölgelerde konaklama yüzdeleri düşse bile ciro ve kâr bazında gelirin ikiye katlandığının görüldüğünü belirtti.

"2024'ÜN 6 AYINDA 26 MİLYON TURİST VE 24 MİLYAR DOLAR GELİRE ULAŞILDI"

Yılın ilk 6 ayında 26 milyon turist ve 24 milyar dolar gelire ulaşıldığını hatırlatan Akman, "Verilere bakıldığında 60 milyon turist ve 60 milyar doların üstünde bir ciro ile bu yılın kapatılacağı net görülüyor. 2024'ün sonunda Türkiye olarak istediğimiz hedefe ulaşacağız." ifadesini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)